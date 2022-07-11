У понеділок, 11 липня, окупанти обстріляли Харків. Попередньо відомо про більше ніж 30 постраждалих людей. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Наразі відомо про 31 постраждалу людину внаслідок ракетного удару. Усі були госпіталізовані до медичних установи. Серед постраждалих двоє дітей: 4 й 16 років.

Також відомо про 3 загиблих.

Як відзначає керівник Офісу президента Андрій Єрмак, попередньо відомо, що окупанти вели обстріл з РСЗВ.

Країна-терорист не приховує власні злочини. Країна-терорист боїться воювати на полі бою.

Через ракетні обстріли в місті зупинили рух деяких маршрутів трамваїв, автобусів та тролейбусів.

У Харкові через артилерійські обстріли тимчасово зупинили роботу деяких маршрутів громадського транспорту.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, зокрема, тимчасово не курсують трамвай №8, автобус №52 та тролейбуси №19, 20, 24, 35, 267.