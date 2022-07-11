Що відбувається на фронті 11 липня: актуальна мапа [ Редагувати ]
Станом на понеділок, 11 липня, з'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні. Про це повідомляє сервіс Deepstatemap.
Окупанти не полишають спроб наступу на Донбасі, попри те, що вже провалили кілька спроб штурму, зокрема на Слов'янському та Авдіївському напрямках.
Водночас ворог активізував підготовку до бойових дій під Бахмутом та Краматорськом.
В той самий час військовослужбовці ЗСУ звільнили від окупації село Іванівка в Херсонській області.
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