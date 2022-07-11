Окупанти вдарили по житловим будинкам харків'ян. В результаті атаки 31 людина отримала поранення, троє загинули. Про це заявив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

За останньою інформацією, госпіталізована 31 людина з пораненнями різного ступеню тяжкості, серед них 2 дитини - 4 і 16 років. Стан обох дітей середньої тяжкості. Постраждалі переважно мають осколкові ураження. Загинуло 3 людей.

За словами очільника регіону, під вогнем росіян знову опинилися виключно цивільні споруди - торговельний центр та будинки мирних харків'ян.