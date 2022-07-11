У понеділок, 11 липня, по Одеській області окупанти вдарили 7 ракетами з літаків, що направлялись з акваторії Чорного моря. Про це свідчить заява заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

Близько 11:30 з акваторії Чорного моря окупанти випустили 7 ракет з літаків Су-27, Су-30 та Су-35.

За його словами, одна з ракет влучила у приватний будинок.

Зафіксовано влучання ракети в приватний одноповерховий будинок в одному з прибережних селищ. Ударною хвилею пошкоджено прилеглі будинки, дерева, автівки. На місці події з розбору завалів працюють рятувальники. Попередньо без жертв, інформація щодо руйнувань уточнюється.

Що відомо про ракети, випущені по Одеській області: