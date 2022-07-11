Ракетний обстріл Одеській області: куди влучили ракети [ Редагувати ]
У понеділок, 11 липня, по Одеській області окупанти вдарили 7 ракетами з літаків, що направлялись з акваторії Чорного моря. Про це свідчить заява заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.
Близько 11:30 з акваторії Чорного моря окупанти випустили 7 ракет з літаків Су-27, Су-30 та Су-35.
За його словами, одна з ракет влучила у приватний будинок.
Зафіксовано влучання ракети в приватний одноповерховий будинок в одному з прибережних селищ. Ударною хвилею пошкоджено прилеглі будинки, дерева, автівки. На місці події з розбору завалів працюють рятувальники. Попередньо без жертв, інформація щодо руйнувань уточнюється.
Що відомо про ракети, випущені по Одеській області:
- 2 ракетних удари росія нанесла із застосуванням авіації;
- 4 ракети Х-31 було випущено з Су-30;
- 3 ракети Х-31 були спрямовані по сільськогосподарських угіддях; регіону. Пожеж не виникало. Постраждалих нема.
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