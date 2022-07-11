На майстер-клас прийшли не тільки жителі "залізного містечка"

Барбекю та кулінарні секрети. Шеф-кухар і телеведучий - Ектор Хіменес-Браво влаштував для жителів Ірпеня майстерклас. Сам він вже три роки живе в постраждалому від навали росіян місті, тож таким чином вирішив підтримати сусідів.

Мне не нравится, у нас с Викой одна комната, неудобно - когда папа приезжает приходится иногда спать с Викой. И мне не нравится, что нужно спать с ней в одной комнате.

Купейні вагони, в яких постійно живуть ірпінці, що через війну залишилися без власного житла. Марія тут розмістилася зі своєю родиною - та парою декоративних пацюків. Тварин дуже чистих і милих.

Марія, жителька "Залізного містечка":

Нам два купе дали, мы здесь с мужем, и двое детей в соседнем купе. В принцепе нормально. Трехразовое питание, душь, на улице территория.

Це так зване "залізне містечко" - вагони, які "Укрзалізниця" перетворила на такий собі довготривалий хостел для біженців. Містечко функціонує майже місяць, тут оселилися біля сотні людей. Підтримати мешканців сьогодні приїхав їх зоряний сусід. Шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-браво, шеф-кухар:

Бучанско-Ирпенський район последние три года - мой дом. У меня в Ирпень маленький дома і все соседа, друзья у меня здесь это сейчас мой семья - понимешь, когда есть пару минут счастья - сейчас это очень важно, и я хочу дать мои друзья здесь в Ирпень, мой семья - пару минут счастья.

Шеф влаштував майстер-клас із приготування барбекю, курки та овочів на грилі. Розказав як їх правильно замаринувати та поділився кухарськими секретами. Але спочатку - розмова про війну. Як, мабуть, і кожна перша розмова людей в Ірпені - де хто був і що бачив.

Когда я видел эту фотограф - где все ирпенская семья внизу - взорваны мосты - это был самий шок.

Ну а далі сам майстер-клас. З фірмовими жартами й веселощами.

Оливкове масло... каррі... коріандр... інтересно? - Да!!! - Слава Богу, кокосове молоко.

На майстер-клас прийшли не тільки жителі "залізного містечка". Ті, кому не вистачило місця, і кого не пустила охорона, за всім споглядали через паркан.

Мы Эктором очень востаргаемся, постоянно его передачи смотрим, вот приехали... мы сами с Северодонецка и вот приехали вживую его увидеть и посмотреть как он готовит.

Схоже головне завдання шеф Ектор виконав - люди на декілька годин занурились у світ цікавої кулінарії.

Марія, жителька "Залізного містечка":