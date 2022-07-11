У понеділок, 11 липня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу.

Про це свідчить заява польського президента Анджея Дуди під час виступу до 79-ї річниці Волинської трагедії.