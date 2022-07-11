Поляки зможуть отримати особливий статус в Україні: Зеленський вніс у Раду законопроект [ Редагувати ]
У понеділок, 11 липня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу.
Про це свідчить заява польського президента Анджея Дуди під час виступу до 79-ї річниці Волинської трагедії.
Сьогодні президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні. Сьогодні Україна цим жестом президента символічно запрошує нас: "Ми вітаємо вас тут на особливих правах". Нехай це буде для нас якимось знаком.
по темі
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про введення обов'язкового іспиту для отримання громадянства України
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, що подав у відставку, опублікував зворушливий твіт, який присвятив президенту України Володимиру Зеленському.
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, що подав у відставку
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем під час їхнього візиту до Києва
Президент України Володимир Зеленський скликав на 6 липня ставку верховного головнокомандувача