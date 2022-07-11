У Зеленського висміяли російські системи ППО С-400 [ Редагувати ]
Знаменита російська система протиповітряної оборони С-400 ловить ракети, як російські футболісти - м'ячі.
Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
"росія хотіла довести, що у неї "друга армія світу". Всі побачили: армія мародерів, терористів і гвалтівників", - написав він.
Коментуючи регулярні точні попадання ЗСУ по російських командних пунктах і складах з боєприпасами на тимчасово окупованих територіях, Подоляк заявив, що росія хотіла показати, що у неї є потужний військово-промисловий комплекс, якому немає аналогів.
"Всі побачили: знаменита С-400 ловить ракети, як російські футболісти - м'ячі. Все ще йде за планом, чи не так?",- написав Подоляк.
Росія хотіла довести, що в неї «друга армія світу». Всі побачили: армія мародерів, терористів і ґвалтівників. Росія хотіла показати, що має потужний ВПК – #аналоговнет. Усі побачили: знаменита С-400 ловить ракети, як російські футболісти – м’ячі. Все ще йде за планом, чи не так?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 11, 2022
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