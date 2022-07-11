Завданням бійців Збройних сил України є деокупація всієї території нашої країни.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Завданням всіх наших військових є деокупувати всю нашу територію. Я думаю, це завдання кожного громадянина", - підкреслив президент, відповідаючи на питання щодо планів деокупації півдня, про які нещодавно заявив очільник Міністерства оборони Олексій Резніков.

Зеленський додав, що він не може більш детально розкривати подробиці тих чи інших планів військового командування.