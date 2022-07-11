Зеленський назвав завдання, яке стоїть перед українськими військовими [ Редагувати ]
Завданням бійців Збройних сил України є деокупація всієї території нашої країни.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
"Завданням всіх наших військових є деокупувати всю нашу територію. Я думаю, це завдання кожного громадянина", - підкреслив президент, відповідаючи на питання щодо планів деокупації півдня, про які нещодавно заявив очільник Міністерства оборони Олексій Резніков.
Зеленський додав, що він не може більш детально розкривати подробиці тих чи інших планів військового командування.
по темі
Збройним силам України не вистачає артилерії для ефективного захисту нашої країни
Завершити військову частину війни росії проти України можна до кінця цього року
Зараз не час вести переговори з росією через повномасштабну війну
Президент України Володимир Зеленський заявив лідерам" Великої сімки " що хоче, щоб повномасштабна війна росії проти України завершилася до кінця року до настання зими
Сьогодні росія нанесла низку ракетних ударів по населених пунктах України