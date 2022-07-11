Збройні сили України відбили спробу наступу на Мар'їнку, а також продовжують стримувати російські війська на інших напрямках.

Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Сіверський напрямок

Російські підрозділи знаходяться в прикордонних районах Брянської та Курської областей і нагадують про себе застосуванням артилерії. Були обстріляні райони Карповичів та Миколаївки Чернігівської області.

Слобожанський напрямок

Зусилля противника зосереджені на утриманні рубежів на харківському напрямку, щоб українські сили не просунулися до державного кордону.

Зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків обстріляні райони населених пунктів Харків, Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Коробочкине, Слатине, Прудянка, Нове, Рубіжне, Благодатне, Кутузівка, Золочів, Черкаські Тишки, Питомник, Перемога і Руська Лозова.

Нанесено удари з озброєння вертольотів Ка-52 недалеко від Лебединого, Верхнього Салтова і Прудянки.

Слов'янський напрямок

Ствольна і реактивна артилерія противника працювала в районах населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Курулька, Черкаське, Краснопілля, Маяки і Новомиколаївка. Завдано авіаудару поблизу Богородичного.

У напрямку Краснопілля українські сили відбили черговий штурм і припинили всі спроби окупантів просунутися.

Краматорський напрямок

Без активних дій. Обстріляно зі ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закотне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Званівка та Івано-Дар'ївка. Авіаудари зафіксовано недалеко від Серебрянки, Івано-Дар'ївки та Спірного.

Бахмутський напрямок

Окупанти стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Часова Яру, Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки, Кодеми та Нью-Йорка. Завдали авіаударів поблизу Покровського та Яковлівки.

Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський та Запорізький напрямки

Противник обстріляв з артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Невельське, Мар'їнка, Срібне, Новомихайлівка, Володимирівка, Павлівка, Вугледар, Перебудова, Велика Новосілка, Білогір'я, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Загірне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Жеребянки та Кам'янське. Авіаудари нанесено поблизу Шевченка та Золотої Ниви.

Ворог спробував наступати в напрямку Мар'їнки, але українські воїни змусили його тікати.

В акваторії Чорного і Азовського морів в готовності до ракетних ударів знаходяться два носії високоточної зброї з сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу "Калібр".