Гумор під час війни: чому жарти - надійна пігулка від стресу [ Редагувати ]
"Щоб не плакать, я сміялась". Ці рядки із вірша Лесі Українки сьогодні набувають нового сенсу, коли в країні триває війна. Чому гумор - надійна пігулка від стресу? Та як українці вдарили жартами по паніці? Дивіться у матеріалі Карини Вакарєвої.
Карина Вакарєва, кореспондентка:
"Так! Я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні". Ці рядки написала Леся Українка 130 років тому. І сьогодні вони набувають нового сенсу. Бо ж гумор, та ще й з перчинкою - зброя не гірша за Джавеліни та Байрактари.
-Ты вообще-то знаешь, где находишься? Это Конотоп, здесь каждая вторая женщина - это ведьма. У тебя завтра х*й стоять не будет.
Окупанти вже котрий день поспіль отримують гідну відсіч. При чому, по всіх фронтах. Адже український народ сміливо та охоче кепкує з ворога.
Ага, не здоровається. Кажи слово "паляниця"! Легендарна Чорнобаївка, російські танки в ангарах українських фермерів та пісня про Байрактар - війна породила чимало кумедних історій, які розуміють усі українці.
Багатомільйонні інтернет-війська щодня наповнюють соцмережі мемами: Менеджера із Укрпошти, що збив ворожий літак, порівнюють із американським супергероєм.
А бойових українських гусаків знаєте?
Та й укриття миліше, коли воно перетворюється на жарт. Тож, чуєте тривогу? Біжіть у "калідор".
До речі, в укриттях сьогодні творять й вітчизняні коміки, які із першими звуками сирен перемістилися до бомбосховищ.
Тарас Стадницький:
Я недавно у Львові на вулиці говорив зі своїм знайомим. Повз нас проходить чоловік, розвертається до нас і каже – "Я перепрошую, але мені здається, що ви щойно сказали "росія" з великої букви".
Василь Байдак:
Коли починалась повітряна тривога, папа просто закривав шторкою вікно. Українці тримаються, як та шафка, у розбомбленій Бородянці. А сміх допомагає подолати тривогу.
Андрій Козінчук, військовий психолог:
Коли, жесть, як важко, ми жартуємо не для того, аби обезцінити ситуацію, яка є, а для того, аби в нас були гормони щастя.
А гормони щастя не будуть зайвими й на передовій. І всі жарти - аби підняти бойовий дух та деморалізувати ворога.
Воєнний гумор нині - не просто розвага, а ефективний спосіб зняти стрес. Як-то кажуть: сміємось, значить не здаємось!
Не забувають наші хлопці й смачненько поїсти. Адже, війна війною, а обід - за розкладом.
Мужні, витривалі та сміливі. Вони легко дають прикурити "другій армії світу". Втім, на фронті завжди знайдеться місце й для ніжності.
Українські бійці побутові проблеми на фронті вирішують дуже креативно. Та готові поділитися лайфхаками.
Ну а танці наших військовиків вже давно підкорили серця тисяч дівчат.
І навіть, коли потрапляють під обстріл, бійці можливості покепкувати над ворогом НЕ втрачають.
А тим часом гумор творить історію - фраза про "руский воєнний корабль" стала культовою в усьому світі.
Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:
Як наразі запитати у п'ятирічної дитини, хто такий путін і що сталося з русским кораблем, то я думаю, п'ятирічна дитина тобі дасть правильну відповідь.
Збройні сили України не втрачають оптимізму. Вони співають. Вітають з днем народження.
Якби не було тут тяжко на війні, але Збройні сили України до кінця будуть відстаювати інтереси своєї країни, свого народу. Слава Україні! Героям слава!
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