"Щоб не плакать, я сміялась". Ці рядки із вірша Лесі Українки сьогодні набувають нового сенсу, коли в країні триває війна. Чому гумор - надійна пігулка від стресу? Та як українці вдарили жартами по паніці? Дивіться у матеріалі Карини Вакарєвої.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

"Так! Я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні". Ці рядки написала Леся Українка 130 років тому. І сьогодні вони набувають нового сенсу. Бо ж гумор, та ще й з перчинкою - зброя не гірша за Джавеліни та Байрактари.

-Ты вообще-то знаешь, где находишься? Это Конотоп, здесь каждая вторая женщина - это ведьма. У тебя завтра х*й стоять не будет.

Окупанти вже котрий день поспіль отримують гідну відсіч. При чому, по всіх фронтах. Адже український народ сміливо та охоче кепкує з ворога.

Ага, не здоровається. Кажи слово "паляниця"! Легендарна Чорнобаївка, російські танки в ангарах українських фермерів та пісня про Байрактар - війна породила чимало кумедних історій, які розуміють усі українці.

Багатомільйонні інтернет-війська щодня наповнюють соцмережі мемами: Менеджера із Укрпошти, що збив ворожий літак, порівнюють із американським супергероєм.

А бойових українських гусаків знаєте?

Та й укриття миліше, коли воно перетворюється на жарт. Тож, чуєте тривогу? Біжіть у "калідор".

До речі, в укриттях сьогодні творять й вітчизняні коміки, які із першими звуками сирен перемістилися до бомбосховищ.

Тарас Стадницький:

Я недавно у Львові на вулиці говорив зі своїм знайомим. Повз нас проходить чоловік, розвертається до нас і каже – "Я перепрошую, але мені здається, що ви щойно сказали "росія" з великої букви".

Василь Байдак:

Коли починалась повітряна тривога, папа просто закривав шторкою вікно. Українці тримаються, як та шафка, у розбомбленій Бородянці. А сміх допомагає подолати тривогу.

Андрій Козінчук, військовий психолог:

Коли, жесть, як важко, ми жартуємо не для того, аби обезцінити ситуацію, яка є, а для того, аби в нас були гормони щастя.

А гормони щастя не будуть зайвими й на передовій. І всі жарти - аби підняти бойовий дух та деморалізувати ворога.

Воєнний гумор нині - не просто розвага, а ефективний спосіб зняти стрес. Як-то кажуть: сміємось, значить не здаємось!

Не забувають наші хлопці й смачненько поїсти. Адже, війна війною, а обід - за розкладом.

Мужні, витривалі та сміливі. Вони легко дають прикурити "другій армії світу". Втім, на фронті завжди знайдеться місце й для ніжності.

Українські бійці побутові проблеми на фронті вирішують дуже креативно. Та готові поділитися лайфхаками.

Ну а танці наших військовиків вже давно підкорили серця тисяч дівчат.

І навіть, коли потрапляють під обстріл, бійці можливості покепкувати над ворогом НЕ втрачають.

А тим часом гумор творить історію - фраза про "руский воєнний корабль" стала культовою в усьому світі.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Як наразі запитати у п'ятирічної дитини, хто такий путін і що сталося з русским кораблем, то я думаю, п'ятирічна дитина тобі дасть правильну відповідь.

Збройні сили України не втрачають оптимізму. Вони співають. Вітають з днем народження.