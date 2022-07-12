Президент України Володимир Зеленський поставив завдання військовим звільнити всю країну від російських окупантів.

Про це повідомляє секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода.

Зокрема, він відповів на питання про те, чи почалася деокупація Херсонської області.

"Я хотів би звернути увагу, що мова йде не тільки про Херсонську область, мова йде про деокупацію всієї країни. І коли президент ставить завдання нашим військовим, мова йде про всю Україну. Звичайно, ми не може одномоментно звільнити всі території, але верховний головнокомандувач ставить завдання, щоб всі наші території були звільнені від агресора. Питання тільки часу і черговості", - зазначив Данілов.

За його словами, вибухи на російських складах під Херсоном - це наслідок роботи високоточної зброї.

"Завдання російської федерації - це знищення нас як країни, знищення вищого політичного керівництва нашої країни, і щоб наша країна припинила існування", - додав Данілов.