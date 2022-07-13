Повітряний бій: три російські винищувачі атакували ракетами українські штурмовики [ Редагувати ]
На Південному напрямку відбувся повітряний бій між українськими пілотами та російськими окупантами.
Пара українських штурмовиків атакувала ворожі склади у Херсонській області і зазнала атаки збоку винищувачів окупантів. Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".
"Парою наших штурмовиків завдано удар по складу боєприпасів та скупченню противника в районі Новопетрівки на Херсонщині. 3 ворожі винищувачі намагалися завадити нашій авіації шляхом пуску двох ракет "повітря - повітря". Втрат серед нашої авіації немає", - повідомили в командуванні.
На жаль, пуск ворожих ракет забрав життя мирної жительки Баштанки на Миколаївщині. Ракети окупантів влучили в місцеву котельню поруч з будівельним магазином і смертельно поранили жінку. Також одна з ракет потрапила в поле за містом і сталося займання.
Рятувальними підрозділами пожежу оперативно ліквідовано. Інших жертв нема.
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