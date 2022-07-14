Україна запропонувала сформувати базовий алгоритм функціонування навігації в Чорному морі для безпечного експорту аграрної продукції. Про це повідомляє керівник ОП Андрій Єрмак в Telegram.

Він зазначив, що це дозволить забезпечити експорт українського зерна і забезпечити продовольчу безпеку мільйонам людей по всьому світу.