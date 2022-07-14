Експорт зерна: Україна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі [ Редагувати ]
Україна запропонувала сформувати базовий алгоритм функціонування навігації в Чорному морі для безпечного експорту аграрної продукції. Про це повідомляє керівник ОП Андрій Єрмак в Telegram.
Він зазначив, що це дозволить забезпечити експорт українського зерна і забезпечити продовольчу безпеку мільйонам людей по всьому світу.
За результатами зустрічі в (Стамбулі - ред.) сторони домовилися сформувати спільний координаційний центр під егідою ООН. Він буде розташований в Стамбулі. Його завданням буде здійснення спільного моніторингу та координації безпечної навігації в Чорному морі.
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