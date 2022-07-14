В російських військах фіксується нестача командирів через серйозні втрати і відмови від участі у війні проти України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що йдеться про Центральний військовий округ рф.

За наявною інформацією, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Причина - значні втрати і відмова від участі в бойових діях на території України.

Також вже не вперше відзначаються випадки поганого продовольчого забезпечення окупантів на території України.