"Окупантам не вистачає командирів через великі втрати і відмови" - Генштаб [ Редагувати ]
В російських військах фіксується нестача командирів через серйозні втрати і відмови від участі у війні проти України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що йдеться про Центральний військовий округ рф.
За наявною інформацією, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Причина - значні втрати і відмова від участі в бойових діях на території України.
Також вже не вперше відзначаються випадки поганого продовольчого забезпечення окупантів на території України.
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