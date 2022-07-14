Всю ніч повітряна тривога: у Миколаєві пролунали потужні вибухи [ Редагувати ]
Рано вранці 14 липня у Миколаєві прогриміли потужні вибухи, всю ніч в місті звучала сирена повітряної тривоги.
Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
Жителів просять залишатися в укриттях.
Миколаїв, лунають потужні вибухи! Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатися в укриттях. Не публікуйте фото і відео з місць прильотів в соціальних мережах.
Станом на 05:53 відомо, що окупанти обстріляли Миколаїв, поціливши в низку цивільних об’єктів. На місцях вже працюють рятувальники.
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