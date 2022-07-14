Рано вранці 14 липня у Миколаєві прогриміли потужні вибухи, всю ніч в місті звучала сирена повітряної тривоги. Про це повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram.

Одна з ворожих ракет влучила по будівлі готелю міста. Ударною хвилею також зачепило і торгівельний центр.

Центр міста. Готель "Миколаїв". Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистити проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо.

Крім того, місцеві ЗМІ також раніше інформували про влучання ракети по готелю. Повідомлялося, що в будівлі зруйновано щонайменше три верхні поверхи, вибиті вікна, двері.