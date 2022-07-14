Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
За минулу добу, 13 липня, Збройні сили України ліквідували ще 300 російських окупантів. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ в Facebook.
Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 37 870 військовослужбовців. За минулу добу російські війська зазнали найбільших втрат на Краматорському напрямку.
Загальні бойові втрати росії на 14 липня:
- особового складу - близько 37 870 (+300) осіб ліквідовано;
- танків - 1667 (+18);
- бойових броньованих машин - 3852 (+20);
- артилерійських систем - 840 (+1);
- РСЗВ - 247 (+0) ;
- засоби ППО - 109 (+0);
- літаків - 219 (+2);
- вертольотів - 188 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 681 (+3);
- крилаті ракети - 155 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2704 (+16);
- спеціальної техніки - 67 (+0).
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