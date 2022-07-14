Українські військові поцілили не тільки у склад боєприпасів росіян в Новій Каховці, а й в командні та опорні пункти. Зараз у ворога ще досі "палає". Про це повідомляє начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

...Не тільки склади (вражені - ред.), а ще й командні та опорні пункти, тому це дійсно ті хороші новини, які від нас довго чекали, а ми постаралися і зібрали свої зусилля.

За її словами, в першу чергу необхідно позбавити ворога тої логістики, на яку він розраховував би просуваючись вперед, а тому й у противника в тилу "палає".

Тому зараз (окупанти - ред.) укріплюються на тих позиціях, на які ми їх посунули і чекає, певно, від нас нових ударів.

На питання журналістів якими можуть бути втрати після цього удару вона відповіла: "там ще палає, тому сказати складно, але приблизні результати вже можуть бути відомими".