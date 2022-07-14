У Вінниці пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: pixabay.com
У четвер, 14 липня, у Вінниці пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляє Вінницька міська рада.
У місті оголошена повітряна тривога.
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Тим часом місцеві ЗМІ також повідомляють про звуки вибухів у місті, перед цим місцеві жителі помітили проліт ракети.
Над містом помітно густий стовп диму.
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