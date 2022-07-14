У Вінниці пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляє Вінницька міська рада.

Міський голова Сергій Моргунов повідомив про "прильоти".

"У Вінниці прильоти. Залишайтесь в укриттях. Не поширюйте жодної інформації про локацію та масштаби влучання. Наразі екстрені служби виїхали на місце", - написав він.

Тим часом місцеві ЗМІ також повідомляють про звуки вибухів у місті, перед цим місцеві жителі помітили проліт ракети.

Над містом помітно густий стовп диму.

Голова Вінницької ОДА повідомив про загиблих.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повидомыв, що попередньо, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

"Наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед який маленька дитинка. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники", - йдеться в повідомленні.