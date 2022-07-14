Окупанти вдарили по Вінниці: всі подробиці [ Редагувати ]
У Вінниці пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляє Вінницька міська рада.
Міський голова Сергій Моргунов повідомив про "прильоти".
"У Вінниці прильоти. Залишайтесь в укриттях. Не поширюйте жодної інформації про локацію та масштаби влучання. Наразі екстрені служби виїхали на місце", - написав він.
Тим часом місцеві ЗМІ також повідомляють про звуки вибухів у місті, перед цим місцеві жителі помітили проліт ракети.
Над містом помітно густий стовп диму.
Голова Вінницької ОДА повідомив про загиблих.
Голова Національної поліції України Ігор Клименко повидомыв, що попередньо, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.
"Наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед який маленька дитинка. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники", - йдеться в повідомленні.
по темі
У четвер, 14 липня, у Вінниці пролунала серія вибухів
Президент України Володимир Зеленський відреагував на потужний ракетний удар по Вінниці
У четвер, 14 липня, у Вінниці пролунала серія потужних вибухів
Рано вранці 14 липня у Миколаєві прогриміли потужні вибухи, всю ніч в місті звучала сирена повітряної тривоги
В російських військах фіксується нестача командирів через серйозні втрати і відмови від участі у війні проти України