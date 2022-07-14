У четвер, 14 липня, у Вінниці пролунала серія вибухів.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що внаслідок російського удару по Вінниці є загиблі та поранені. Їхня кількість уточнюється.

Як повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, по будівлі з офісними приміщеннями у Вінниці влучили три російські ракети. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані поряд житлові будинки.

На даний момент відомо про шість поранених та двох загиблих, серед яких маленька дитина.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Там спалахнули близько 50 автомобілів. Пожежу ліквідують рятувальники.