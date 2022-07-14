"Нелюди. Країна-вбивця": Зеленский показав моторошні кадри з Вінниці [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський відреагував на потужний ракетний удар по Вінниці.
"Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина", - написав презвдент.
Президент додав, що щодня росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах.
"Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський.
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