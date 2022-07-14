Ворожий удар по Вінниці: кількість загиблих різко зросла (фото) [ Редагувати ]
Джерело: ДСНС України
Російські ракети у Вінниці поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.
Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Спочатку було відомо про 6 загиблих, однак радник голови МВС Антон Геращенко та ДСНС повідомив про нову кількість жертв.
"У 10:50 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний" Попередньо - 8 осіб загинуло та 8 травмовано. Згоріло 25 автомобілів. Працюють 90 рятувальників", - повідомили у ДСНС.
Також у ДСНС опублікували фото ракетного удару.
"Вінниця. Станом на 12:10: внаслідок влучення російських ракет у Вінниці 8 людей загинули, а 30 поранені", повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.
"Станом на 12:15 12 загиблих і 25 поранених. Працює 90 рятувальників", - йдеться в повідомленні ДСНС.
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