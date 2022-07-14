Російські ракети у Вінниці поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Спочатку було відомо про 6 загиблих, однак радник голови МВС Антон Геращенко та ДСНС повідомив про нову кількість жертв.

"У 10:50 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний" Попередньо - 8 осіб загинуло та 8 травмовано. Згоріло 25 автомобілів. Працюють 90 рятувальників", - повідомили у ДСНС.

Також у ДСНС опублікували фото ракетного удару.

"Вінниця. Станом на 12:10: внаслідок влучення російських ракет у Вінниці 8 людей загинули, а 30 поранені", повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

"Станом на 12:15 12 загиблих і 25 поранених. Працює 90 рятувальників", - йдеться в повідомленні ДСНС.