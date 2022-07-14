Вбили немовля та відірвало ногу жінці: жахливі наслідки ракетного удару по Вінниці [ Редагувати ]
Джерело: ДСНС України
Унаслідок обстрілу Вінниці є загиблі та поранені, чотири ракети над областю збили сили ППО.
Попередньо, російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали розташовані неподалік будівлі, у яких вибуховою хвилею вибило вікна.
На місці "прильотів" виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Наразі там горять близько 50 автомобілів.
Станом на 12:15 у ДСНС повідомили, що внаслідок влучання російських ракет загинуло 12 людей (одне немовля) і 90 поранених.
Крім того, 50 людей у важкому стані.
Окупанти також влучили у медичний центр поруч. За повідомленнями місцевих мешканців всередині було багато людей.
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