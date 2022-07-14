Унаслідок обстрілу Вінниці є загиблі та поранені, чотири ракети над областю збили сили ППО.

Попередньо, російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали розташовані неподалік будівлі, у яких вибуховою хвилею вибило вікна.

На місці "прильотів" виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Наразі там горять близько 50 автомобілів.

Станом на 12:15 у ДСНС повідомили, що внаслідок влучання російських ракет загинуло 12 людей (одне немовля) і 90 поранених.

Крім того, 50 людей у важкому стані.

Окупанти також влучили у медичний центр поруч. За повідомленнями місцевих мешканців всередині було багато людей.