Під час ракетного удару по Вінниці українські сили ППО збили дві ракети. Пізніше були знайдені їх уламки.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що уламки двох ворожих ракет знайшли біля міста.

"Знищено дві з п'яти ракет морського базування типу "Калібр". На жаль, тільки дві", - сказано в повідомленні Повітряних сил.