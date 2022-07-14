ЗСУ показали уламки ракет, збитих біля Вінниці [ Редагувати ]
Під час ракетного удару по Вінниці українські сили ППО збили дві ракети. Пізніше були знайдені їх уламки.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.
Зазначається, що уламки двох ворожих ракет знайшли біля міста.
"Знищено дві з п'яти ракет морського базування типу "Калібр". На жаль, тільки дві", - сказано в повідомленні Повітряних сил.
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