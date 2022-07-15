Німеччина не буде пом'якшувати санкції щодо росії, введені через війну проти України.

За словами міністра, подібний крок не дозволив би забезпечити постачання російського газу в країну, але Німеччину "шантажували б подвійно".

Глава МЗС Німеччини також запевнила, що Берлін продовжить підтримувати Київ до тих пір, поки Україна цього потребує.

"І саме тому ми також збережемо ці санкції, і водночас будемо стежити за тим, щоб у нас не було розколу в суспільстві", - підкреслила Бербок.