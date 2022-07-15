Нехай куріння вбиває рашистів! Студенти київського політехнічного інституту вигадали, як із використаних електронних сигарет - створювати дрони для військових. Як підручні засоби перетворюють на зброю - бачила Ніна Коломієць.

Великі й маленькі пташки - які скоро полетять на фронт. Так лагідно авіамоделісти-аматори називають свої творіння.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Раніше це був гурток із моделювання безпілотників на базі КПІ. А з початком повномасштабного вторгнення він перетворився на повноцінну лабораторію зі створення дронів для військових.

Ось - одна з бойових пташок, яку сконструювали студенти. Це дрон-розвідник, який допомагає коригувати роботу нашим артилеристам.

Ольга, менеджерка лабораторії з виготовлення безпілотників:

Ми його звемо "Бандерик". Дрон швидкий, дальнольотний, літає на вісім км, стійкий до РЕП за рахунок потужного передавача, що дуже критично зараз для хлопців на фронті. Керування відбувається в такому шоломі чи окулярах. Пілот одягає його на голову і бачить те, що бачить ось ця курсова камера.

А ось такі накладки - можуть перетворити на зброю будь-який цивільний квадрокоптер, який зазвичай використовують для відеознімання.

Ольга, менеджер лабораторії з виготовлення безпілотників:

Це системи скидання. Системи скидання, призначені для встановлення на цивільні дрони. Для скиду подаруночків на голову ми знаємо кому. Як це працює. Уявимо, що це боєкомплект, він встановлюється на сервопривід.

Уявимо, що дрон злітає, полетів до нашої точки, ліхтаричок світить - система спрацьовує. Оп - наша система спрацювала.

Це кадри реальної роботи систем скидання на фронті. Як видно, "подаруночок" для рашистів, закріплений на дроні, - влучає прямо у ціль!

А ось - запчастини для виробництва таких приладів.

Конкретно у цій коробці ви бачите п'ять тисяч штук електронних сигарет.

Ці використані гаджети для куріння мали б опинитися на смітнику. Утім, майстри знайшли спосіб дати їм друге життя - і принести користь фронту.

Олександра Очеретяна, засновниця студентської екологічної організації:

Спочатку вони застосовували покупні батареї, їхня вартість сягала 250 гривень. Коли вони зрозуміли, що це значно перевищило собівартість - вони спробували застосовувати акумулятори з електронних сигарет. Одна така сигарета складається приблизно з 16 елементів. Ми використовуємо лише акумулятор звідси.

Студенти організували точки збору використаних електронних сигарет - у гуртожитках, кав'ярнях, магазинах. І тепер матеріалів для роботи - більш ніж удосталь.

Спочатку я розбираю електронну сигарету та достаю з неї акумулятор. На 850 міліампер, що є достатньо для системи скиду. Вже виготовлений ланцюг з батарейки, плати, зарядки та мікроконтролера я буду монтувати в корпус.

У цій лабораторії вже виготовили близько півтисячі таких систем скидання для безпілотників. І мають замовлення від наших військових - ще на стільки ж! Адже ця розробка допомагає зробити планету чистішою - від засмічення відпрацьованими сигаретами, а також - від навали рашистської нечисті.