Окупанти завдали авіаракетного удару по Краматорську [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
У п'ятницю, 15 липня, окупанти завдали удару по Краматорську. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
По місту було нанесено авіаракетного удару.
Попередньо, без жертв.
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