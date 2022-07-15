Війна в Україні, яку розв'язала росія, може закінчитися до кінця року. Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС.

Для цього потрібна злагоджена допомога від партнерів і посилення економічного тиску на рф.

Глава Міноборони пояснив, що раніше Захід не поспішав з допомогою, оскільки сумнівався в українській обороні та вірив тезам про "захоплення Києва за три дні".

Вони ж раніше вважали, що ми закінчимо поразкою, за три дні здамо Київ, і тому нам не сильно допомагали, тільки підтримували. Але коли вони повірили, що перемога України - абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги.

Міністр вважає, що війна в Україні може закінчитися до кінця року. Для цього, на його думку, потрібно синхронізувати допомогу союзників з контратаками армії та посилити санкції проти росії.