Будуть серйозні зміни: Україна чекає від США ракети HIMARS з дальністю 300 км [ Редагувати ]
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Зараз США постачає Україні снаряди для ракетних систем HIMARS з дальністю 70-80 км і ЗСУ успішно б'ють по військових складах окупантів. Однак міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що надалі наша армія отримає і снаряди, здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.
Про це він сказав в інтерв'ю газеті Financial Times.
"Я гадаю, що це поетапний рух. Ми доводимо, що можемо ювелірно використовувати їхню зброю і точно влучати в цілі, і отримуємо більше зброї та ще й з більш далеким радіусом дії", - сказав він.
Резніков відзначив точність і далекобійність HIMARS. За його словами, вони допомогли скоротити кількість втрат ЗСУ на Донбасі. Водночас міністр констатував, що для контрнаступу українським військам потрібно більше ракет та артилерії.
"До кінця цього року відбудуться серйозні зміни у полі бою на користь України... Я сподіваюся, що цього року ми побачимо контрнаступ, і він буде успішним", - резюмував він.
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