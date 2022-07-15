Міністр соціальної політики Лазебна подала у відставку [ Редагувати ]
Міністр соціальної політики України Марина Лазебна подала заяву про відставку.
Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України", - написав Мельничук.
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