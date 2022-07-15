Міністр оборони України різко висловився про ті випадки, коли повістки вручають як покарання за якесь правопорушення, оскільки захист рідної країни не повинен бути покаранням.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю ВВС.

Глава відомства нагадав про те, що у праві є таке поняття як ексцес виконавця (вчинення виконавцем злочину, який не охоплюється наміром інших співучасників – ред.).



"Це як у прислів'ї про дурня, якого змусили Богу молитися. Кожен центр комплектації має свій план. Доукомплектування відбувається у будь-якому випадку. Не в якихось там величезних масштабах, але ми маємо і загиблих, і поранених. Ми маємо сьогодні підрозділи , які мають відпочити, відновити боєздатність. Відповідно мають завезти свіжі сили. Тому, звісно, певний набір є", - розповів міністр.

Він також нагадав про спеціальну програму від Великобританії. 10 тисяч українців готуватимуть до війни в сучасних умовах, тому зараз у країні шукають і обирають тих, хто цього хоче, і хто входить до поняття резерву. Тому, пояснює Резніков, повістки все одно вручаються за конкретними спеціальностями.

"Але що таке повістка? Порядок денний не означає, що тебе забрали в армію. Це означає: прийди, будь ласка, до центру комплектації. Не стоїш на обліку? Перевіримо. Може, ти якраз потрібен зараз - тоді тебе мають право закликати під час військового положення. Або скажуть: "Йди, ти в резерві". Або: "Друже , а чого ти не став на реєстрацію?" Дехто не робив цього, хтось не знав, а хтось спеціально цього не зробив, щоб його не могли знайти, тому йде людина - "Добрий день!" Ось вам повістка. Прийдіть і далі перевіримо" , - розповів Резніков.





Міністр оборони також різко висловився про ті випадки, коли повістки вручають як покарання за якесь правопорушення.

"Я вважаю, що це дурість повна, тому що служити країні і захищати країну - це точно не повинно бути покаранням", - заявив він.