Вручення повісток в армію: міністр оборони зробив різку заяву [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Міністр оборони України різко висловився про ті випадки, коли повістки вручають як покарання за якесь правопорушення, оскільки захист рідної країни не повинен бути покаранням.
Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю ВВС.
Глава відомства нагадав про те, що у праві є таке поняття як ексцес виконавця (вчинення виконавцем злочину, який не охоплюється наміром інших співучасників – ред.).
"Це як у прислів'ї про дурня, якого змусили Богу молитися. Кожен центр комплектації має свій план. Доукомплектування відбувається у будь-якому випадку. Не в якихось там величезних масштабах, але ми маємо і загиблих, і поранених. Ми маємо сьогодні підрозділи , які мають відпочити, відновити боєздатність. Відповідно мають завезти свіжі сили. Тому, звісно, певний набір є", - розповів міністр.
Він також нагадав про спеціальну програму від Великобританії. 10 тисяч українців готуватимуть до війни в сучасних умовах, тому зараз у країні шукають і обирають тих, хто цього хоче, і хто входить до поняття резерву. Тому, пояснює Резніков, повістки все одно вручаються за конкретними спеціальностями.
"Але що таке повістка? Порядок денний не означає, що тебе забрали в армію. Це означає: прийди, будь ласка, до центру комплектації. Не стоїш на обліку? Перевіримо. Може, ти якраз потрібен зараз - тоді тебе мають право закликати під час військового положення. Або скажуть: "Йди, ти в резерві". Або: "Друже , а чого ти не став на реєстрацію?" Дехто не робив цього, хтось не знав, а хтось спеціально цього не зробив, щоб його не могли знайти, тому йде людина - "Добрий день!" Ось вам повістка. Прийдіть і далі перевіримо" , - розповів Резніков.
Міністр оборони також різко висловився про ті випадки, коли повістки вручають як покарання за якесь правопорушення.
"Я вважаю, що це дурість повна, тому що служити країні і захищати країну - це точно не повинно бути покаранням", - заявив він.
по темі
Президент України Володимир Зеленський наказав військовим звільнити від російських окупантів прибережні райони на півдні, для цього Україна збирає мільйонні бойові сили. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю британській газеті The Times
Зараз США постачає Україні снаряди для ракетних систем HIMARS з дальністю 70-80 км і ЗСУ успішно б'ють по військових складах окупантів
Війна в Україні, яку розв'язала росія, може закінчитися до кінця року
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на полі бою відбудуться серйозні зміни на користь України
Сухопутної загрози Києву наразі немає, Росія не зможе різко перенести бойові дії під українську столицю. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на зустрічі з послом США в Україні Бріджіт Брінк