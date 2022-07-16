У Миколаєві пролунало кілька вибухів [ Редагувати ]
Фото: novosti-n.org
Вночі 16 липня російські війська завдали удару по Миколаєву. Про це повідомляють "Новини N".
Очевидці повідомляють як мінімум про чотири гучні вибухи.
У Миколаївській області, як і у більшості регіонів України оголошена повітряна тривога.
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