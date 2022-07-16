Ракетний удар по Одеській області: на складі спалахнула пожежа [ Редагувати ]
У суботу, 16 липня, по Одеській області завдано ракетного удару з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Ставропольського краю росії.
Про це повідомляється у Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.
Крилата ракета, попередньо Х-101, потрапила в склад виробничо-торгової компанії, спалахнула пожежа на площі в 1000 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники. Поки інформації про постраждалих немає.
по темі
У понеділок, 11 липня, по Одеській області окупанти вдарили 7 ракетами з літаків, що направлялись з акваторії Чорного моря
У понеділок, 11 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області
Кількість жертв нічного ворожого обстрілу Одеської області продовжує зростати
Кількість жертв через ракетний удар по багатоповерхівці в Білгород-Дністровському районі Одеської області зросла
У вівторок, 28 червня, російські окупанти атакували Одеську область