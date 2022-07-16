Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 140 російських окупантів. Про це повідомляється у Facebook Генштабу ЗСУ.
Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили понад 38 тисяч військовослужбовців. Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати росії на 16 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 38 140 (+140) осіб ліквідовано;
- танків - 1677 (+5);
- бойових броньованих машин - 3874 (+8);
- артилерійських систем - 846 (+4);
- РСЗВ - 247 (+0) ;
- засоби ППО - 109 (+0);
- літаків - 220 (+0);
- вертольотів - 188 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 687 (+6);
- крилаті ракети - 162 (+7);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2735 (+4);
- спеціальної техніки - 68 (+1).
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