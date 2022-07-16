Кількість жертв через ракетний удар по Вінниці зросла до 24. Про це повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов в Telegram.

У лікарні загинула ще одна жінка.

24 загиблих… На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні - 85% опіків Продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей.

При цьому додав, що досі четверо людей залишаються в розшуку зниклих безвісти.