Ракетний удар по Вінниці: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
Фото: t.me/vinnytskaODA
Кількість жертв через ракетний удар по Вінниці зросла до 24. Про це повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов в Telegram.
У лікарні загинула ще одна жінка.
24 загиблих… На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні - 85% опіків Продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей.
При цьому додав, що досі четверо людей залишаються в розшуку зниклих безвісти.
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