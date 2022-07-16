Шойгу наказав атакувати Україну на всіх напрямках [ Редагувати ]
Керівник військового відомства росії сергій шойгу дав наказ силам вторгнення в Україну про наступ на всіх ділянках фронту. Про це повідомляється на сайті міноборони росії.
Наказ був даний після інспекції угруповань військ "Південь" і "Центр".
За інформацією відомства, шойгу "дав необхідні вказівки щодо подальшого нарощування дій угруповань на всіх операційних напрямках".
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