Керівник військового відомства росії сергій шойгу дав наказ силам вторгнення в Україну про наступ на всіх ділянках фронту. Про це повідомляється на сайті міноборони росії.

Наказ був даний після інспекції угруповань військ "Південь" і "Центр".

За інформацією відомства, шойгу "дав необхідні вказівки щодо подальшого нарощування дій угруповань на всіх операційних напрямках".