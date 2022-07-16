Рятувальники закінчили розбір завалів у Вінниці: подробиці [ Редагувати ]
Рятувальники завершили розбір завалів на місці російського ракетного обстрілу Вінниці у четвер, 14 липня.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї", - йдеться в повідомленні.
Працівникам ДСНС вдалося врятувати трьох людей, одна людина досі перебуває в розшуку і наразі вважається безвісти зниклою.
"Звернулося за допомогою 202 особи, з них 68 госпіталізовано у тому числі 4 дитини, 110 надано допомогу амбулаторно. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - додають в рятувальній службі.
Кількість жертв через ракетний удар по Вінниці зросла до 24. У лікарні загинула ще одна жінка.
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