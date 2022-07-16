Головне управління розвідки фіксує активність російської армії на всій лінії фронту.

Йдеться про ракетні удари, які наносяться з повітря і з моря, а також про застосування тактичної авіації, штурмових вертольотів по всій лінії зіткнення, по всій лінії фронту. Саме тому перелам у війні, яку держава-терористка Росія розв'язала 24 лютого, на користь України буде залежати від декількох факторів.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

"Він однозначно буде, але це буде залежати, по-перше, від того, наскільки ми зможемо зупинити наступальний темп російських військ. А, по-друге, наскільки буде активною і широкомасштабною допомога, яку надають наші партнери, тому що це важливо і для оборони, і для наступальних дій", - сказав він.