Коли можна очікувати на перелам у війні на користь України: у розвідці зробили заяву [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Головне управління розвідки фіксує активність російської армії на всій лінії фронту.
Йдеться про ракетні удари, які наносяться з повітря і з моря, а також про застосування тактичної авіації, штурмових вертольотів по всій лінії зіткнення, по всій лінії фронту. Саме тому перелам у війні, яку держава-терористка Росія розв'язала 24 лютого, на користь України буде залежати від декількох факторів.
Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.
"Він однозначно буде, але це буде залежати, по-перше, від того, наскільки ми зможемо зупинити наступальний темп російських військ. А, по-друге, наскільки буде активною і широкомасштабною допомога, яку надають наші партнери, тому що це важливо і для оборони, і для наступальних дій", - сказав він.
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