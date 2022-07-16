Збройні сили України продовжують просуватися на Херсонському напрямку впевненими кроками.

Про це повідомляє начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі одного з українських телеканалів.

"На Херсонському напрямку ми просуваємося, можливо, не так швидко, як хочеться тим, хто подає позитивні новини, але, повірте, ці кроки дуже впевнені. І саме для того і робляться вони в тиші, в певній таємничості, щоб закріпитися на тій території і потім оголосити про свої перемоги", - зазначила вона.

За її словами, вчора, зачищаючи звільнене два тижні тому село Потьомкіне, військові натрапили на ворожу броньовану машину. Трофейна техніка вже перейшла на озброєння ЗСУ.