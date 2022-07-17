Андріїв день 17 липня: основні прикмети та заборони [ Редагувати ]
У неділю, 17 липня, православні українці відзначатимуть важливе церковне свято - День Андрія.
Наші пращури вірили, що в цей день природа, подаючи певні "знаки", намагається попередити про наближення катаклізмів.
Серед головних прикмет, як свідчать легенди, слід зазначити такі:
- на деревах з'явилося жовте листя – буде рання осінь;
- багато хмар – до теплої погоди;
- грім особливо голосно гримить – чекайте на град;
- багато ягід у лісі – буде холодна зима;
- 17 липня вечірня та ранкова зорі червоні – перед негодою;
- яскрава веселка на небі – очікується сильний дощ;
- який Андрій – такий і Калинник (11 серпня);
- збентежились оси – зима буде морозною.
День Андрія 17 липня - головні заборони
- залишати маленьких дітей одних у приміщенні, навіть у їхній власній кімнаті – легенди свідчать, що темна сила в цей день може налякати дитину або наслати на малюка хвороби;
- робити великі покупки, оскільки все придбане в цей день може швидко вийти з ладу або перестане подобатися;
- віддавати в ремонт взуття та відправитися в подорож.
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