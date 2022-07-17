Президент Володимир Зеленський у восьмі роковини катастрофи рейсу МН17 заявив, що росія продовжує нести горе та смерть.

Про це повідомляє глава держави у Twitter.

Зеленський висловив співчуття родинам та близьким всіх загиблих та зазначив, що винні повинні бути покарані.

"Нині РФ продовжує сіяти горе та смерть на українській землі. Але ніщо не залишиться непокараним! Кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності", - написав президент.