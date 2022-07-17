"Судним днем" погрожує Україні в разі удару по Криму заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Чергові погрози та хамство від екс-президент Росії пролунали на зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни у Волгоградській області, передає "Інтерфакс".

Они (українці - ред.) пытаются огрызаться, а отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имею в виду нападение на Крым, и так далее... Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит "судный день", очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь заявив, що чергові погрози Медведєва "викликають лише жалість".

Портрет сучасної Росії - це Дмитро Медведєв, який погрожує комусь "судним днем". Маленька забута історією людина, що намагається здаватися серйозною та страшною, а в реальності викликає лише жалість. "Ще трохи, і я вам усім покажу!" Покажете що? Вб'єте чергову дитину?

Нагадаємо, що в Росії дуже нервово реагують на плани України щодо повернення окупованого Криму, і зокрема знищення Кримського мосту, яким росіяни заводять підкріплення на південь України.