"Вб'єте чергову дитину?": у Зеленського відповіли Медведєву на погрози "судним днем" [ Редагувати ]
"Судним днем" погрожує Україні в разі удару по Криму заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Чергові погрози та хамство від екс-президент Росії пролунали на зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни у Волгоградській області, передає "Інтерфакс".
Они (українці - ред.) пытаются огрызаться, а отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имею в виду нападение на Крым, и так далее...
Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит "судный день", очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь заявив, що чергові погрози Медведєва "викликають лише жалість".
Портрет сучасної Росії - це Дмитро Медведєв, який погрожує комусь "судним днем". Маленька забута історією людина, що намагається здаватися серйозною та страшною, а в реальності викликає лише жалість. "Ще трохи, і я вам усім покажу!" Покажете що? Вб'єте чергову дитину?
Нагадаємо, що в Росії дуже нервово реагують на плани України щодо повернення окупованого Криму, і зокрема знищення Кримського мосту, яким росіяни заводять підкріплення на південь України.
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