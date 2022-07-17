Санкції проти росії: Зеленський обговорив з Трюдо посилення обмежень [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо посилення санкцій проти росії після ракетних ударів по українським містам. Про це повідомляє Зеленський у Twitter.
Президент подякував Трудо за постійну потужну оборонну підтримку.
Повторно наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою. Після терактів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та ін. тиск треба посилювати, а не послаблювати.
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