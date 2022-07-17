У неділю ввечері, 17 липня, наприкінці 144-го дня повномасштабної війни, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України.

"Я відвідав прифронтові регіони - найскладніші. Особисто розбирався з діяльністю зокрема й правоохоронних органів. За результатами цього, як ви вже знаєте, були ухвалені кадрові рішення щодо регіональних керівників сектору безпеки – Херсон, Харків. Конкретні дії та будь-яка бездіяльність кожної посадової особи в секторі безпеки та в правоохоронних органах будуть оцінені", - сказав він.