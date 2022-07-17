Усунення з посад: Зеленський звернувся до українців [ Редагувати ]
У неділю ввечері, 17 липня, наприкінці 144-го дня повномасштабної війни, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.
Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України.
"Я відвідав прифронтові регіони - найскладніші. Особисто розбирався з діяльністю зокрема й правоохоронних органів. За результатами цього, як ви вже знаєте, були ухвалені кадрові рішення щодо регіональних керівників сектору безпеки – Херсон, Харків. Конкретні дії та будь-яка бездіяльність кожної посадової особи в секторі безпеки та в правоохоронних органах будуть оцінені", - сказав він.
Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Моя позиція як Президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення.
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