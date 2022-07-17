Зеленський заявив про судний день для росії [ Редагувати ]
Країна-агресор росія вже давно йшла до статусу держави-терориста і до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України. Це для росії буде судний день і не в переносному значенні, а буквально. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
Так глава держави відреагував на закиди росії щодо України.
Сьогодні з росії прозвучала чергова не дуже твереза заява про нібито "судний день" для України. Звичайно, ніхто не сприйматиме такого залякування, але погляньте наскільки цинічно говорити таке саме сьогодні - у чергову річницю знищення росією у небі над українським Донбасаом малазійського боїнгу. 298 людей були вбиті в очевидному акті тероризму, 80 дітей, громадяни 10 держав.
Він додав, що вже тоді росія йшла цим шляхом до статусу держави-терориста і до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України.
Це для росії буде судний день і не в переносному значенні, а буквально.
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