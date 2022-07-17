У Миколаєві пожежа після попадання російської ракети [ Редагувати ]
Фото: Pixabay
У Миколаєві сталася пожежа в багатоквартирному будинку, в який раніше потрапила російська ракета.
Про це повідомляється у Telegram-каналі "Новини Миколаєва".
Причини пожежі поки невідомі.
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