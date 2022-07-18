Росіяни за ніч випустили понад 60 снарядів по житлових кварталах у Нікополі [ Редагувати ]
Російські окупанти вночі 18 липня випустили з РСЗВ понад 60 снарядів по житлових кварталах Нікополя в Дніпропетровській області.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
Попередньо поранено одну людину. Це 75-річна жінка. Вона перебуває в лікарні.
Унаслідок обстрілу зруйновано з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, Промислове та енергетичне підприємства, порт.
На місці працюють фахівці різних служб. Відновлюють мережі, і з'ясовують масштаби руйнувань, повідомив Резніченко.
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