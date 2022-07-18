Командний пункт і два десятки техніки за день: у ЗСУ розповіли про роботу авіації [ Редагувати ]
В результаті авіаційних ударів Збройних сил України 17 липня російські війська зазнали великих втрат. Про це повідомляється у Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.
Знищено командний пункт та близько двадцяти одиниць техніки ворога.
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників під прикриттям винищувальної авіації Повітряних сил продовжують доносити до окупантів переконливі аргументи у вигляді бомб і ракет.
17 липня російське командування недорахувалося:
- трьох десятків військових;
- до двадцяти одиниць техніки;
- командно-спостережний пункт роти;
- взводний опорний пункт.
Протиповітряна оборона продовжує контролювати повітряний простір на підконтрольній території. За минулу добу збито один БПЛА противника.
Також зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії авіація Збройних сил України завдала 1750 авіаударів по окупантам.
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