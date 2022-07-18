Карта бойових дій в Україні: що відбувається 18 липня [ Редагувати ]
За даними станом на понеділок, 18 липня, з'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні. Про це повідомляє Deepstatemap.
За даними карти, окупанти продовжують "тиснути" на Срібне Покровського району та Новолуганське Бахмутського району Донецької області.
Водночас за даними Генштабу, ЗСУ успішно відбили штурми російських окупантів на Донецькому, Бахмутському напрямках, а також у районах населених пунктів Кам'янка, Новомихайлівка та Вугледар.
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